Vente privée Azurée : les chaussures French Riviera

Posted by -

Qui veut des souliers chics et originaux made in France ? Rendez-vous sur cette vente privée Azurée pour s’offrir ses chaussures créateur à prix doux !

La vente privée Azurée

Azurée est une marque française de chaussures faites à la main dans ses ateliers de la Côte d’Azur. On retrouve ses beaux souliers en vente privée chez BazarChic.

Sa collection made in Cannes se compose de modèles féminins et citadins, en cuir et velours de cuir, avec la touche créateur « French Riviera ». 👠

La touche Azurée : des empiècements transparents qui mettent en valeur toute la fantaisie de la marque !

Découpes et bordures festonnées, rayures de cuir vernis coloré, imprimés animaliers, motifs de perles brodées, empiècement fleurs, strass scintillants effet bijoux, petits volants, larges nœuds et autres détails créatifs décorent avec originalité les chaussures Azurée.

Cette saison, le style Azurée se porte en version escarpins, sandales à talons ou compensées, slingback, mules ouvertes, ballerines, richelieus et mocassins.

Zoom sur quelques jolies paires de chaussures disponibles sur cette vente privée :

La vente privée Azurée et ses folles réductions vont nous permettre de nous offrir ces petites merveilles !

Elle est ouverte chez BazarChic jusqu’au 24 juin 2020.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les beaux souliers Azurée. Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

J'en profite !

Cette vente privée Azurée est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans chaussures femme annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr