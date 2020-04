Vente privée Avril : cosmétiques bio et maquillage à prix doux

Avril, c’est la marque française de produits de beauté bio et naturels. Elle arrive en vente privée avec ses lignes de cosmétiques et maquillage à prix doux. On fonce s’y faire une beauté !

La vente privée de cosmétiques bio Avril

C’est la vente privée à ne pas rater pour les amateurs de cosmétiques bio. Avril dévoile chez Showroomprivé ses produits doux certifiés bio Ecocert et fabriqués en France.

On y trouve des produits d’hygiène du quotidien avec des gels douche et des savons visage et corps, des savons liquides aux parfums fleuris, des shampoings et masques capillaires, du déodorant, du dentifrice sans fluor.

Mais aussi des cosmétiques, des crèmes de jour et de nuit, lotion micellaire, sérum visage, contour des yeux, des masques énergisants, liftants, apaisants et anti-âge, des produits démaquillants, des huiles et laits pour le corps.

La marque propose aussi des soins pour bébé et des produits spécifiques homme.

Au rayon maquillage bio, on trouve tout pour avoir bonne mine avec des bases, du fond de teint à l’huile de jojoba, des poudres et blush, pour sublimer le regard avec des crayons, mascaras waterproof, fards à paupières, mais aussi des rouges à lèvres et vernis à ongles.

Et avec tout ça, des accessoires, pinceaux, brosses, houppettes, éponges naturelles et carrés démaquillants, oriculis en bambou.

Les huiles essentielles et eaux de toilette Avril aux senteurs fruitées et botaniques sont aussi disponibles.

Tout est à petits prix !

La vente privée Avril est ouverte jusqu’au 2 mai 2020 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les cosmétiques bio Avril ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Avril est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans beauté annoncés sur le blog !

