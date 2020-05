Vente privée Avant Skincare : cosmétiques et coffrets beauté

Avant est une marque de cosmétiques spécialisée dans les soins de la peau. Inspirée par la nature, elle crée des produits en combinant ingrédients naturels pour des résultats réels. Testez les bienfaits de ses soins à prix doux à l’occasion de la vente privée Avant Skincare.

La vente privée Avant Skincare

Avant mise sur la nature et l’innovation pour concevoir des soins haute performance pour la beauté et la santé de la peau.

La marque nous propose en vente privée ses gammes de produits, soins de jour et de nuit, anti-âge, contour des yeux, lotion tonique, eau micellaire, soins du corps.

Ces cosmétiques se présentent sous forme de crème, sérum, masque, émulsion, gommage, patch…

Ils sont composés d’actifs tels que l’acide glycolique, l’acide hyaluronique, le collagène, les céramides, aux propriétés apaisantes, hydratantes, restructurantes, anti-oxydantes, détoxifiantes, liftantes, revitalisantes…

Cette vente privée propose aussi des coffrets beauté complets combinant des produits pour une efficacité optimale.

Tous ces soins sont à découvrir à prix réduits.

La vente privée Avant Skincare est ouverte chez BazarChic jusqu’au 27 mai 2020.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les cosmétiques Avant ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Avant Skincare est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans beauté annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



