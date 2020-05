Testez les cosmétiques bio Avaé à prix doux

Envie de tester de nouveaux soins bio ? C’est le bon moment avec cette vente privée Avaé et ses cosmétiques bio à prix tout doux !

La marque Avaé

Avaé est une marque française de cosmétiques bio.

Tous les produits Avaé sont certifiés Ecocert Cosmos Organic.

Ils ne sont pas testés sur les animaux et ne contiennent pas d’emballage superflu

Enfin, Avaé s’engage pour rendre le bio accessible en visant le juste prix et en distribuant ses produits en grandes surfaces.

Et pour y arriver, les frais sont réduits, notamment les coûts marketing : pas de catalogues, flyers, échantillons, et des emballages basiques qui mettent en valeur le produit.

La vente privée Avaé

Les cosmétiques bio Avaé sont encore plus accessibles en ce moment ! La marque nous propose une belle sélection de soins à prix doux sur le site de ventes privées écolo Private Green.

On y retrouve ses essentiels pour nos routines beauté du quotidien :

crèmes de jour et crèmes de nuit à choisir selon votre type de peau : normale/mixte, sèche/sensible,

masques visage hydratants et purifiants,

tout pour le démaquillage : lotion pour les yeux, huile, lait et lingettes,

eau micellaire,

produits nettoyants et purifiants,

soins anti-âge, premières rides, liftants et contour des yeux.

Ces soins utilisent les bienfaits reconnus d’ingrédients naturels et sont formulés à base de beurre de karité, argile, d’huile de macadamia, de pépins de raisins, d’amande douce, d’argan ou de jojoba, de jus d’aloe vera, d’eau florale de bleuet, de rose ou d’hamamélis…

Les produits Avaé sont vendus ici par lots de 2 et affichent des remises autour de 50%.

C’est le moment de tester ces cosmétiques bio à prix doux !

La vente privée Avaé est ouverte chez Private Green jusqu’au 16 mai 2020.

J'y vais !

Cette vente privée Avaé est terminée ?

Retrouvez les cosmétiques bio Avaé en grandes surfaces : carte des points de vente.

Jeter un œil aux bons plans beauté annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr



Articles similaires

Vous recevrez un mail avec un lien à cliquer qui vous permettra de confirmer votre abonnement et de choisir la fréquence de réception des mails.