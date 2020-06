Vente privée Audace : lingerie glamour à petit prix

Envie d’audace ? Alors, rendez-vous sur cette vente privée qui n’en manque pas ! Audace Paris nous y dévoile ses lignes de lingerie féminine. On tombe sous le charme de ses jolies pièces séduction. Et comme elles sont à prix sexy, on ne résiste pas…

La vente privée Audace

Lancée en 2005, la marque parisienne de lingerie mise sur la nouveauté pour créer des collections toujours plus attractives. Nouvelles formes, nouvelles matières, nouveaux coloris pour des silhouettes modernes et audacieuses.

Audace nous propose chez Showroomprivé un immense choix de pièces aux multiples détails pour un look glamour en dessous.

Ici, point de basiques ! La lingerie Audace affiche dentelle, liens, légers motifs ou imprimés floraux, jeux de transparence et de contraste, petits nœuds satinés…

Le style Audace se porte de jour comme de nuit en soutien-gorge et bralette, culotte, shorty et string, body et guêpière, nuisette et babydoll, crop top et caraco.

Zoom sur quelques coups de cœur lingerie disponibles sur cette vente privée :

Tout plein d’ensembles lingerie dans un beau choix de coloris et de tailles sont disponibles à petits prix.

Toutes ces pièces affichent des remises autour de 75%.

La vente privée Audace est ouverte jusqu’au 29 juin 2020 à 8h

