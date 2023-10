Place à la délicatesse et au glamour avec cette vente privée Aubade. La maison de lingerie nous dévoile ses jolis dessous à prix doux. On en profite pour s’offrir des pièces vraiment canons !

La Maison Aubade

Issue d’une fabrique de gaines et corsets, Aubade est lancée en 1958. La marque de lingerie féminine mise sur la nouveauté, la couleur et la qualité pour propose des pièces élégantes aux coupes parfaites.

Aubade compte aussi sur ses campagnes de publicité, affichages et messages « Leçons de séduction » illustrés de magnifiques photos en noir et blanc.

La vente privée Aubade

Rendez-vous chez Showroomprivé pour profiter de super réductions sur les lignes lingerie signées Aubade.

Dentelle de Calais, broderies florales, plumetis, froufrou, petits nœuds satinés, bretelles travaillées, jolis imprimés s’affichent sur ces magnifiques pièces de lingerie ultra féminines. La qualité est au rendez-vous avec des dessous aux coupes parfaites, qui mettent en valeur nos formes sans négliger le confort.

On admire ces soutiens-gorge, ces culottes, shortys, tangas, strings, porte-jarretelles… Il y en a pour toutes les silhouettes, des petites aux grandes tailles, pour tous les styles et de toutes les couleurs.

Leurs petits noms : Flowermania, A la Folie, A Fleur de toi, Magic Garden, Rosessence, Paradis Exotique, Wild Vibration, Hypnolove, Sensual Euphoria, Miss Karl…

La collection lingerie est accompagnée de la ligne bain, avec des maillots une et deux pièces.

On profite des petits prix pour s’offrir quelques merveilles et parures à assortir. Elles affichent des réductions autour de 60%.

La vente privée de lingerie Aubade est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 17 octobre 2023 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceuse, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les jolis dessous Aubade, inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

