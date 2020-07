Rendez-vous douceur : la vente privée Ateliers de la Maille

Envie d’un look tout doux cette saison ? Rendez-vous chez BazarChic qui accueille en ce moment Ateliers de la Maille. Venez y découvrir ses collections féminines pleines de douceur le temps d’une vente privée.

Ateliers de la Maille

Créée en 1979 par Evelyne et Alain Spilet, Ateliers de la Maille s’est inspirée de la nature et de voyages. Voyages qui ont permis de découvrir les matières nobles telles que l’alpaga du Pérou et le cachemire de Mongolie.

L’enseigne familiale mise sur les matières naturelles et végétales dans la confection de ses collections. Elle réalise dans ses ateliers parisiens de jolies pièces en maille cachemire, alpaga, soie, coton bio, lin, bambou…

Son slogan : « La nature à porter« .

La vente privée Ateliers de la Maille

Ateliers de la Maille nous ouvre ici les portes d’un dressing féminin plein de douceur.

En rayon, des petits tops délicats, des robes casual, plein de jolis pulls, cardigans, gilets et quelques ponchos. Le tout dans des coloris tendances, et à prix doux.

Voici quelques jolies pièces douces et légères, parfaites pour la saison estivale :

Souci du détail et des finitions : empiècements, motifs et liserés colorés, franges, strass scintillants et sequins brillants, chaînes et perles brodées décorent avec finesse ces beaux vêtements.

La vente privée Ateliers de la Maille est chez BazarChic ouverte jusqu’au 27 juillet 2020.

J'y vais !

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour petit pull tout doux Ateliers de la Maille ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Ateliers de la Maille est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr