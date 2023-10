Vente privée Atelier Victoire : bijoux de perles

Offrez-vous un bijou de perles véritables sur cette vente privée Atelier Victoire ! Le joaillier présente ses plus belles créations à prix doux.

Atelier Victoire

Le joaillier Atelier Victoire crée des bijoux fins et féminins, en argent, or blanc ou or jaune.

Ses créations élégantes sont ornées de perles d’eau douce, de perles de culture de Tahiti, et de diamants étincelants.

La vente privée Atelier Victoire

Atelier Victoire expose ses collections chez BazarChic. Cette vente privée est l’occasion de s’offrir un bijou précieux à prix doux.

On y retrouve une belle sélection de créations délicates, bagues, bracelets, colliers rang de perles et sautoirs, chaines et pendentifs, boucles d’oreilles puces, dormeuses ou pendantes.

Zoom sur quelques bijoux présentés sur cette vente privée :

Tous ces bijoux affichent des réductions autour de 80%.

Ils sont accompagnés d’un certificat d’authenticité et d’une garantie de 2 ans.

La vente privée Atelier Victoire est ouverte chez BazarChic jusqu’au 29 octobre 2023.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour un bijou Atelier Victoire ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

