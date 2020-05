Atelier Populaire : savons à froid et huiles végétales bio en vente privée

Atelier Populaire propose en vente privée ses savons et huiles bio made in Paris. On en profite pour tester à prix doux les bienfaits de ses produits !

La vente privée Atelier Populaire

Atelier Populaire est une jeune marque de cosmétiques née en 2018. Sa manufacture parisienne fabrique des savons à froid surgras aux parfums naturels et des huiles végétales bio certifiées Ecocert Cosmos.

On retrouve ses produits à prix doux en vente privée chez Private Green.

Les savons Atelier Populaire

Exit le gel douche ! On adopte les pavés de savons à froid, bons pour la peau et pour la planète.

Atelier Populaire nous propose une sélection de pavés de savons surgras tout doux sous la douche :

le Pavé de Paris : en version originale aux notes d’agrumes, coloris gris clin d’œil aux pavés parisiens ou en version neutre, sans parfum, ni pigment

: en version originale aux notes d’agrumes, coloris gris clin d’œil aux pavés parisiens ou en version neutre, sans parfum, ni pigment les savons voyages : l’ Orangeraie Oubliée aux notes de fleur d’oranger, Lavande Étoilée aux notes de fleurs de lavande, de graines d’anis et de bergamote, Roseraie Enchantée , au parfum naturel de rose, de pêche et de palmarosa, Forêt Sacrée aux notes de cèdre, de cannelle et de patchouli

aux notes de fleur d’oranger, aux notes de fleurs de lavande, de graines d’anis et de bergamote, , au parfum naturel de rose, de pêche et de palmarosa, aux notes de cèdre, de cannelle et de patchouli le Pavé Nature , un savon pur sans parfum pour laver les peaux sensibles

, un savon pur sans parfum pour laver les peaux sensibles le Pavé Scrub , un savon gommant pour exfolier en douceur

, un savon gommant pour exfolier en douceur le Pavé Tonique , un savon parfumé aux huiles essentiels pour réveiller les sens

, un savon parfumé aux huiles essentiels pour réveiller les sens le Pavé Détente, un savon aux senteurs inspirant détente et sérénité

Ces savons sont vendus par lot de 3.

Les huiles bio Atelier Populaire

Testez les bienfaits des huiles végétales !

Atelier Populaire crée 5 huiles vierges bio parfaites pour sublimer vos soins visage, corps et cheveux. On les retrouve sur cette vente privée :

Abricot : hypoallergénique, cette huile de noyaux d’abricot est assouplissante, adoucissante et émolliente

: hypoallergénique, cette huile de noyaux d’abricot est assouplissante, adoucissante et émolliente Avocat : cette huile nourrit, hydrate et répare la peau et les cheveux secs et déshydratés

: cette huile nourrit, hydrate et répare la peau et les cheveux secs et déshydratés Jojoba : régulatrice, l’huile de jojoba est l’alliée des peaux et cuirs chevelus gras

: régulatrice, l’huile de jojoba est l’alliée des peaux et cuirs chevelus gras Amande : l’huile d’amande douce nourrit et apaise les peaux sensibles

: l’huile d’amande douce nourrit et apaise les peaux sensibles Ricin : fortifiante et régénératrice, l’huile de ricin favorise la croissance des cheveux et ongles

Ces flacons d’huiles sont aussi vendues par lot de 3, ou en coffret avec des savons.

On profite des réductions pour s’offrir de beaux produits naturels à prix doux.

Tous ces produits affichent des remises de plus de 30%.

La vente privée Atelier Populaire est ouverte chez Private Green jusqu’au 19 mai 2020.

