Vente privée Arcancil : maquillage à prix doux

Arcancil Paris, le spécialiste du maquillage, nous présente son éventail de couleurs en vente privée. Venez profiter des petits prix sur ses lignes make up !

Arcancil Paris

Lancée en 1935 dans le 11ème arrondissement de la capitale, Arcancil est une marque française de produits de maquillage.

Inspirée par Paris, la mode et la beauté, elle a su séduire à travers le monde et propose maintenant ses créations aux quatre coins de la planète.

Son produit phare : le Khôl Kajal qui sublime tous les regards.

La vente privée Arcancil

Place à la beauté avec cette vente privée ! La marque Arcancil nous propose ses beaux produits de maquillage chez Beauté Privée.

En rayon, on se choisit des mascaras, des fards à paupières et palettes, des eyeliners et crayons sourcils, du fond de teint au format liquide ou poudre compacte, des correcteurs et illumineurs, des poudres bronzantes, des rouges à lèvres et des flacons de vernis à ongles green.

Et pour parfaites vos rituels maquillage, on s’équipe de pinceaux tous formats, éponges et brosses.

Coloris classiques, nude, trendy et chic vont s’afficher sur nos yeux, nos lèvres, nos ongles… à petits prix.

La vente privée Arcancil est ouverte chez Beauté Privée jusqu'au 2 janvier 2024 à 8h.

