Vente privée Apologie Studio : sandales, mules et sabots

Succombez au style et à l’originalité des chaussures d’été Apologie Studio. Ses sandales et sabots sont actuellement à prix doux en vente privée !

Apologie Studio

Apologie crée des collections de chaussures féminines dédiées à la Parisienne joyeuse et enthousiaste. Ses souliers haut de gamme en cuir et velours de cuir sont réalisés en Italie et au Portugal.

Le style est intemporel, les lignes classiques avec un twist tendance.

La vente privée de chaussures Apologie Studio

La marque parisienne expose ses collections été sur le site BazarChic.

On y retrouve une belle sélection de chaussures à semelles façon bois à talons, déclinées en

sandales et spartiates à brides croisées, nouées en cuir métallisé, texturé effet croco ou nubuck coloré

à brides croisées, nouées en cuir métallisé, texturé effet croco ou nubuck coloré mules à boucle décorative ou large empeigne

à boucle décorative ou large empeigne sabots sling-back ou ouverts, unis, basiques ou à détails métalliques

Zoom sur quelques chaussures d’été originales disponibles sur cette vente privée :

Toutes ces sandales affichent de folles réductions. Comptez autour de 55 € pour une paire.

Alors shoppez vos chaussures d’été Apologie et devenez vous aussi une Apologirl !

La vente privée Apologie Studio est ouverte chez BazarChic jusqu’au 11 février 2024.

Profitez vite de vos nouvelles chaussures d’été ! BazarChic prévoit l’expédition des commandes sous 48h.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les beaux souliers Apologie Studio ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

Cette vente privée Apologie Studio est terminée ?

