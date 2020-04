Vente privée Anna Field : mode, chaussures et accessoires

La vente privée Anna Field nous relooke de la tête aux pieds ! Ses collections mode, chaussures et accessoires y sont à petits prix.

La vente privée Anna Field

Anna Field vient faire bouger nos dressings avec ses collections de saison élégantes et créatives !

La marque habille toutes les silhouettes avec ses lignes classiques, Curvy, Petite et Tall, et les futures maman avec sa ligne maternité Mama.

L’imprimé phare de la saison est le motif floral. Très présent dans les collection Anna Field, on le retrouve affiché sur des tops, des jupes et robes courtes ou longues. Zoom sur quelques pièces fleuries à adopter pour les beaux jours :

La collection est complétée de caraco légers, de T-shirt unis, de tops dentelle, de blouses fluides, de robes chics, de quelques pantalons et shorts, de pièces en maille de toutes les couleurs, de manteaux.

Au rayon chaussures, on équipe notre shoesing pour toutes les saisons, des tongs aux bottines en passant par des sandales plates multi-brides, des sandales à talons fins ou compensés, de beaux escarpins, des mocassins et ballerines, des derbies et baskets.

Anna Field propose aussi un grand choix d’accessoires pour ajouter la touche finale à nos tenues :

des sacs à main, cabas, sacoches et pochettes

des ceintures

quelques bijoux et montres

des lunettes de soleil glamour

Plein de pièces sympas sont disponibles à petits prix !

La vente privée Anna Field est ouverte chez Zalando Privé jusqu’au 30 avril 2020.

Cette vente privée Anna Field est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans shopping au féminin annoncés sur le blog !

