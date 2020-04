Vente privée Alizéa : linge de maison et décoration

Alizéa est une marque de linge de maison et décoration d’intérieur. Elle nous présente en vente privée des lignes complètes de textile pour la maison. Envie d’une nouvelle déco ? Direction Showroomprivé pour relooker toutes les pièces de la maison !

La vente privée Alizea

Tendance romantique, ethnique, chalet ou vintage, les lignes de linge Alizéa permettent de créer une ambiance douce et confortable dans le salon, la cuisine, la salle à manger…

Rideaux et brise-bise, coussins et housses de chaise, nappes et serviettes, sets et chemins de table, tabliers, torchons et maniques, décorations de porte, poufs et coussins de sol, futons, coussins et plaids sont disponibles dans un beau choix de tissus imprimés assortis.

Au sol, on choisit un tapis d’inspiration ethnique.

Le linge de maison est accompagné de petit mobilier de charme. Chaises et tabourets, fauteuils et canapés, tables basses et tables gigognes, consoles et coiffeuses, chevets, commodes et chiffonniers affirme le style.

Et pour la petite décoration, on opte pour ces miroirs, lanternes et suspensions, plateaux, paniers tressés naturels, classiques ou fantaisie décorés de franges ou pompons.

La collection maison nous est présentée à prix doux.

La vente privée Alizéa est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 26 avril 2020 à 8h.

J'y vais !

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour la collection maison Alizéa ! Inscrivez vous profitez tout de suite de l’offre de bienvenue. 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Alizéa est terminée ?

Jetez un œil à tous les bons plans déco annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉

Vous recevrez un mail avec un lien à cliquer qui vous permettra de confirmer votre abonnement et de choisir la fréquence de réception des mails.

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

Tumblr