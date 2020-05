Vente privée Alepia : soins bio pour l’hygiène et la beauté

Alepia est le spécialiste du savon d’Alep. La marque crée toute une gamme de soins bio pour l’hygiène et la beauté de la peau. Rendez-vous sur cette vente privée Alepia pour les shopper à prix doux.

La vente privée Alepia

Alepia est spécialisée en cosmétiques naturels ethniques et biologiques.

Le produit phare de la marque : le savon d’Alep traditionnel. Doux et surgras, il élaboré à base d’huile d’olive et enrichi en huile de baies de laurier.

Alepia mise sur les bienfaits des huiles végétales d’olive, d’argan, de nigelle, de jojoba, d’amandes… et l’efficacité de ses huiles essentielles de lavande, menthe, citron, eucalyptus, géranium… pour composer des produits doux pour la peau et bon pour la planète.

Pour un gommage efficace, optez pour le savon noir hydratant et exfoliant, du sel de la mer morte ou des loofah, ces fameuses éponges naturelles en fibres de courge.

Adoptez sans hésiter les rituels beauté visage et corps avec ces masques d’argile, rhassoul et beurres de karité.

Prenez soin de vos cheveux avec les shampoings No-Poo élaborés à partir d’huiles saponifiées et sans aucun détergent. Passez aussi au shampoing solide, plus écolo.

Enfin, visez la simplicité et le naturel et remplacez vos déodorants classiques par de la pierre d’alun en galet ou en poudre, et votre brosse à dents synthétique contre un siwak.

Plein de beaux produits bio sont à découvrir à prix réduits. C’est l’occasion de les essayer !

La vente privée Alepia est ouverte jusqu’au 4 juin 2020.

