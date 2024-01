Vente privée Aldo : chaussures et accessoires

Ajoutez une dose de style à vos looks grâce à cette vente privée Aldo ! La marque présente ses chaussures et accessoires à petits prix.

Aldo

C’est à Montréal qu’Aldo Bensadoun a créé sa marque éponyme de chaussures en 1972.

L’enseigne québécoise propose des modèles à la fois tendance et abordables pour femme et homme.

Elle diversifie ses collections avec des accessoires de mode, sacs, lunettes de soleil, chapeaux, bijoux…

La vente privée Aldo

Aldo vient déballer ses collections à petits prix chez Zalando Privé. Cette vente privée est l’occasion de s’offrir une paire de chaussures stylées et moult accessoires pour tous les saisons sans se ruiner.

On y shoppe des modèles pour toutes les envies : ballerines, escarpins, sling back, mocassins, derbys, sneakers, boots plates ou à talons, bottines motardes, chelsea boots, bottes et cuissardes.

Côté style, c’est plutôt affirmé ! Aldo ose la couleur, les teintes pastel, les dégradés et les motifs, tout comme les détails, les lignes originales, les découpes et les jeux de matières.

Coup d’œil à quelques paires de chaussures femme disponibles sur cette vente privée :

Aldo chausse aussi les pieds larges avec sa ligne Wide Fit.

Ces beaux souliers sont accompagnés d’accessoires de mode, sacs à main, bijoux fantaisie, bonnets, écharpes et gants.

Complétez vos looks à petits prix ! La vente privée de chaussures et accessoires Aldo est ouverte chez Zalando Privé jusqu’au 3 janvier 2024.

J'y vais !

Cette vente privée Aldo est terminée ?

Retrouvez les collections complètes sur l’e-shop Aldo Shoes.

Jetez aussi un œil aux bons plans chaussures femme annoncés sur le blog !

