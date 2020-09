Vente privée Aigle Kids : chaussures et bottes pour enfant

Surtout connue pour ses bottes de pluie, Aigle chausse les enfants à prix doux. Plein de modèles sympas à découvrir pendant la vente privée Aigle Kids !

La vente privée Aigle Kids

On profite encore des rayons de soleil de l’été mais l’automne arrive bientôt avec sa météo parfois capricieuse.

Alors on équipe nos kids pour affronter la pluie, la gadoue… et surtout les sauts à pieds joints dans les flaques ! Rendez-vous chez BazarChic pour leur shopper des bottes de pluie.

C’est la marque française Aigle, spécialiste dans le domaine, qui propose une bien jolie collection pour les enfants. Ces bottes en caoutchouc affichent couleurs, dessins d’animaux et imprimés fantaisie.

Et avec ceci ? On équipe aussi les petits pieds pour les randonnées avec de bonnes chaussures de marche à la fois légères et résistantes, et toujours imperméables.

On prépare également l’hiver et les vacances à la montagne avec des bottes de neige après-ski qui vont garder les pieds au chaud et au sec !

Pour la ville, on opte pour ses boots à scratch et bottines zippées en cuir ou velours de cuir, à intérieur fourré.

Tous ces modèles sont présentés avec des remises autour de 40% – 60%.

La vente privée Aigle Kids est ouverte chez BazarChic jusqu’au 10 septembre 2020.

Profitez rapidement de vos achats. BazarChic prévoit l’expédition des commandes sous 72h.

L’offre de bienvenue BazarChic

C’est votre toute première commande chez BazarChic ?

Chanceuse ! Vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les bottes Aigle Kids ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 10 € de réduction dès 50 € d’achat sur le site avec le code promo BIENVENUE.

