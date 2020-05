Vente privée Agatha Ruiz de la Prada : mode fille fantaisie et colorée





Toute la fantaisie de la styliste espagnole s’affiche sur une jolie collection de vêtements pour fille signée Agatha Ruiz de la Prada, disponible en vente privée.

La vente privée Agatha Ruiz de la Prada

Et si on faisait pétiller les petits dressings des girly girls ? Pour cela, on mise sur ces pièces originales et colorées, décorées de volants et froufrous, strass et sequins et affichent joyeusement cœurs, étoiles, fleurs, arc-en ciel, rayures et autres motifs géométriques… 🌸⭐💗

Attention les yeux, la couleur est bien présente ! C’est parfait pour composer des looks vitaminés dans la joie et la bonne humeur.

En rayon, on shoppe des pièces pleines de fantaisie pour toutes les saisons. C’est un festival de T-shirts et débardeurs, de petites robes et combinaisons, de jupes et shorts, de pantalons, leggings et joggings, de sweat-shirts, pulls et gilets, de blousons qui défilent à petits prix.

Ces petits looks sont accessoirisés de bandeaux et foulards élastiqués à porter sur la tête.

La vente Agatha Ruiz de la Prada est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 16 mai à 8h.

