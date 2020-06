Vente privée Acorelle : soins bio hygiène et beauté

Profitez de cette vente privée Acorelle pour faire le plein de produits bio pour vos routines beauté ! Déo, parfums, produits d’épilation, soins solaires et spécifiques bébé y sont à petits prix.

La marque Acorelle

Acorelle vient du Lot-et-Garonne. La marque crée des cosmétiques bio efficaces pour l’hygiène et la beauté.

Son slogan : « la force de la nature ».

La gamme se compose de déodorants et parfums, soins solaires, produits d’épilation, et spécifiques bébé.

Tous ces soins bio sont certifiés Ecocert Cosmos Organic et vegan.

La marque mise également sur la texture, le parfum et le packaging pour proposer des produits plaisir, agréables à utiliser.

La vente privée Acorelle

Rendez-vous sur le site de ventes privées écolo Private Green pour shopper les soins bio Acorelle à prix doux !

On y retrouve ses gamme de produits :

déodorants en stick ou roll-on,

eaux de parfum, eaux fraîches, brumes parfumées et coffret,

soins solaires au format crème, huile de plage, spray et baume, et gelée rafraîchissante après-soleil,

gommages, crèmes dépilatoires, cire orientale et soins anti-repousse,

eau nettoyante, gel lavant, savons extra doux, baume premières dents et soins solaires pour bébé.

Tous ces produits affichent des remises de 30 à 60%.

La vente privée Acorelle est ouverte chez Private Green jusqu’au 8 juin 2020.

J'y vais !

Cette vente privée Acorelle est terminée ?

Retrouvez les produits bio Acorelle sur Amazon .

Jetez aussi un œil aux bons plans beauté annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous ! 😉



Laissez ce champ vide si vous êtes humain :

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr