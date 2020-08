Vente privée Absolute Organic : testez les soins bio à l’aloe vera

Testez les bienfaits de l’aloe vera pour votre peau. Cette vente privée Absolute Organic propose une gamme complète de soins enrichis en aloe vera.

Absolute Organic

Les laboratoires B4U ont créé la marque Absolute Organic : une ligne de cosmétiques bio utilisant les bienfaits de l’aloe vera sur la peau. Cette plante connue pour ses effets cicatrisants est un puissant anti-oxydant. Elle est aussi utilisée pour ses propriétés hydratantes, raffermissantes et anti-inflammatoires.

Autres actifs et ingrédients phares des produits Absolute Organic : l’acide hyaluronique, l’huile de chanvre, d’olive et de jojoba.

Ces soins certifiées Ecocert hydratent et aident la peau a retrouver et maintenir son équilibre.

La vente privée Absolute Organic

Absolute Organic est en ce moment disponible en vente privée chez Showroomprivé.

La marque y présente à prix doux sa gamme de soins :

Soin du visage : crème de jour et crème de nuit anti-âge, crème de jour hydratante, crème de nuit nourrissante, sérum anti-âge, sérum raffermissant

: crème de jour et crème de nuit anti-âge, crème de jour hydratante, crème de nuit nourrissante, sérum anti-âge, sérum raffermissant Contour des yeux : crème énergisante, crème anti-âge, sérum liftant

: crème énergisante, crème anti-âge, sérum liftant Nettoyant visage : nettoyant, toner doux rafraîchissant, démaquillant bi-phase

: nettoyant, toner doux rafraîchissant, démaquillant bi-phase Soin du corps : beurre corporel hydratant, gommage nettoyant à l’huile d’olive, beurre de karité, lotion raffermissante

: beurre corporel hydratant, gommage nettoyant à l’huile d’olive, beurre de karité, lotion raffermissante Soin des mains et des pieds : crème hydratante longue durée pour les mains, crème protectrice pour les pieds

Tous ces soins sont vendus à l’unité ou en coffret routine beauté.

On les shoppe à petits prix : 85% de réduction affichés !

La vente privée Absolute Organic est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 8 août 2020 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Craquez pour les cosmétiques bio Absolute Organic ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Cette vente privée Abolute Organic est terminée ?

Jetez un œil aux bons plans beauté annoncés sur le blog !

