Offrez-vous un jeans de star sur cette vente privée 7 For All Mankind

Les jeans 7 For All Mankind sont les chouchous des stars hollywoodiennes. Ils sont portés par Angelina Jolie, Cameron Diaz, Ryan Reynolds… et bientôt par nous grâce à cette vente privée !

La vente privée 7 For All Mankind

Direction Zalando Privé pour profiter des réductions sur les collections 7 For All Mankind !

La marque vient de Californie pour nous proposer un grand choix de fringues casual pour homme et femme.

On craque pour ses jeans qu’elle nous propose par centaines. Il y en a pour tous les styles avec des coupes slim, skinny, straight, bootcut, relaxed, tapered, boyfriend, crop, vintage…

Côté coloris aussi on a le choix, avec des classiques, brut, stone, bleu, ciel, blanc, gris, noir, mais également des teintes plus fantaisie : bleu vif, lilas, bordeaux, rouge, rose, corail, jaune, vert olive, marron parfois enduit ou métallisé, ainsi que des bicolores, des dégradés de couleurs et des imprimés.

Côté détails, des trous, des zips, des œillets, des découpes et chevilles en biais, des motifs animaliers, floraux ou bandana, des imprimés effet tatoo, des tâches de peintures multicolores, des broderies…

Ces jeans sont accompagnés de tout le dressing casual : T-shirts, chemises en jeans, chemises détente et blouses, pulls et sweat-shirts, pantalons, robes et jupes, vestes en jeans et blousons de cuir.

On s’offre le total look californien à la cool à prix réduits.

La vente privée 7 For All Mankind est ouverte chez Zalando Privé jusqu’au 24 avril 2020.

En savoir plus sur 7 For All Mankind

Tout l’esprit de la marque dans la campagne We are mankind :

