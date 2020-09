Vente privée 3 Pommes : dressings de rentrée à petits prix





Nouveau bon plan pour habiller les kids pour la rentrée ! La vente privée 3 Pommes propose des collections sympas pour les 0-14 ans à petits prix.



La marque 3 Pommes

3 Pommes se décrit comme une mode naturelle, ludique et facile à porter. La marque venue de Normandie, la région des pommiers, habille les enfants hauts comme 3 pommes et les plus grands jusqu’à 14 ans pour le quotidien, l’école, les loisirs…

On découvre ses collections pour bébés, filles et garçons en vente privée.

La vente privée 3 Pommes

Rendez-vous sur le site Showroomprivé pour compléter les dressings des kids sans se ruiner !

En rayon, on shoppe :

des ensembles complets, des vêtements et accessoires pour toutes les saisons et des pyjamas grenouillères pour les plus petits,

des pièces tendances et pleines de fantaisie, des T-shirts imprimés, polos et chemises, des jeans et pantalons, des jupes et jolies robes, des pulls et sweat-shirts, des vestes et doudounes, quelques accessoires pour les juniors.

On en profite pour faire ses achats de mode enfantine trendy à petits prix. Tous ces articles affichent des remises de 50% à 70% !

La vente privée 3 Pommes est ouverte jusqu’au 7 septembre 2020 à 8h.

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire !

Craquez pour les jolies collections 3 Pommes ! Inscrivez-vous et profitez tout de suite de l’offre de bienvenue : 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

