Vente flash Monoprix : mode et homewear pour toute la famille

Monoprix met à jour tous les dressings à l’occasion d’une vente flash mode et homewear. On file se shopper les essentiels à prix doux !

La mode par Monoprix

L’enseigne citadine Monoprix s’est fait un nom dans l’univers de la mode en proposant des collections toujours dans la tendance.

Ses lignes pour homme, femme, bébé et enfant sont à la fois douces et modernes avec le détail mode qui fait tout.

La vente flash Monoprix

La vente flash Monoprix nous propose une foule de jolies choses pour toute la famille.

Au rayon femme, de la mode avec plein de fringues sympas, des jolies robes à fleurs, des blouses et chemises, des marinières, des pulls de toutes les couleurs, quelques jeans, des vestes y sont à petits prix. La collection mode est complétée de pièces de lingerie féminine, de chaussettes, de homewear à motifs colorés, nuisettes, chemises, de nuit, pyjamas et chaussons.

Et avec ceci ? Des chaussures, des accessoires, ceintures et foulards.

Pour homme : quelques essentiels, des T-shirts, pulls, chemises, pyjamas et des sneakers.

Pour enfant : de beaux vestiaires pour tous les âges et toutes les occasions signés Bout’chou, Monoprix Kids et Monoprix Teens.

Toutes ces pièces affichent des réductions de 30%.

La vente flash Monoprix est ouverte chez La Redoute jusqu’au 24 mars 2024.

