Vente flash IKKS : jusqu’à 40% de réduction

Passez votre dressing en mode rock avec cette vente flash IKKS ! Craquez sur les collections femme, homme et enfant à prix légers.

IKKS

Fondée en 1987 par Gérard Le Goff, IKKS est à l’origine une marque française de vêtements pour enfants qui reprend les codes du prêt-à-porter adulte.

La marque se diversifie et propose par la suite des collections junior, femme puis homme, ainsi que la ligne I.CODE.

Le style est citadin, avec des pièces fortes, un brin d’audace et une touche rock.

La vente flash IKKS

L’enseigne de mode lance une vente flash chez La Redoute. C’est l’occasion de retrouver une sélection de pièces des collections IKKS Women, IKKS Men, I.CODE et IKKS Junior à prix légers.

On y shoppe des robes courtes ou longues esprit bohème, des jupes plissées, des jeans et pantalons city, des tops et T-shirts imprimés, des chemisiers et blouses fluides, de jolies pièces en maille, des vestes city et blazers, des perfectos en cuir, des trenchs et des manteaux…

Le voile léger imprimé est la star de cette collection, on le retrouve sur les robes, les jupes, les blouses, à motifs légers.

Zoom sur quelques pièces disponibles sur cette vente flash :

Et ce qu’on adore chez IKKS, ce sont les nombreux détails : les imprimés fleurs ou léopard, les plissés, les broderies et liserés, les sequins brillants, les clous métalliques…

Le tout affiche des réductions jusqu’à 40%.

La vente flash IKKS est ouverte chez La Redoute jusqu’au 31 mars 2024.

J'y vais !

A noter : la livraison de votre commande est gratuite en points de retrait dès 39 € d’achat.

Cette vente flash IKKS est terminée ?

Retrouvez l’intégralité de la collection IKKS chez La Redoute.

Jetez aussi un œil aux bons plans mode femme annoncés sur le blog !

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…