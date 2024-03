Vente flash Cache Cache : mode femme jusqu’à -50%

Style, détails, motifs et couleurs sont au rendez-vous de cette vente flash mode Cache Cache. Shoppez des looks sympas à petits prix !

La marque Cache Cache

Enseigne de prêt-à-porter féminin du Groupe Beaumanoir (Bréal, Bonobo, Morgan, Caroll), Cache Cache se décrit comme la mode de la vraie vie.

Elle offre une mode joyeuse et colorée permettant de booster son style et d’affirmer sa personnalité.

Ses collections faciles à porter sont proposées à prix accessibles.

La vente flash Cache Cache

Nouvelle bonne affaire shopping du jour : l’e-shop La Redoute lance une vente mode signée Cache Cache. On file s’y habiller stylée sans se ruiner !

Son vestiaire tendance se compose de petites robes imprimées, de tops et T-shirts, de chemises et blouses, de mailles fantaisie, de pulls et marinières, de gilets et sweat-shirts, de jeans et pantalons de toutes les couleurs, de combis, de jupes et shorts, de vestes, blazers et trench, de manteaux et doudounes.

Côté détails : on craque sur les coupes travaillées, les empiècements ou liseré de dentelle, les motifs ajouté, les imprimés multicolores…

Coup d’œil à quelques pièces disponibles sur cette vente privée :

La collection mode est complétée de chaussures, sneakers et boots, et d’accessoires, foulards et sacs.

Le tout affiche des réductions jusqu’à 50%.

La vente flash Cache Cache est ouverte chez La Redoute jusqu’au 24 mars 2024.

A noter : La livraison de votre commande à domicile est gratuite, sans minimum d’achat.

