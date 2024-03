Vente flash Bonobo Jeans : mode femme et homme

Adoptez le look jeans dans sa version écolo avec cette vente flash Bonobo ! Une sélection de pièces pour femme et homme sont à petits prix.

La marque Bonobo

Créée en 2006, Bonobo est une marque française de mode spécialiste du jeans accessible et éco-responsable.

Enseigne denim du Groupe Beaumanoir (Bréal, Cache-Cache, Morgan, Caroll), Bonobo se décrit comme le « jeaner responsable en voie d’évolution ».

La marque de jeans et mode casual allie mode et éco-responsabilité pour proposer des collections de prêt-à-porter authentiques et toujours plus respectueuses de l’environnement.

Sa ligne Instinct mise sur les matières durables et fibres recyclées pour offrir des vêtements éco-conçus à prix doux.

La vente flash Bonobo

La marque originaire de Bretagne présente une sélection mode en vente flash. C’est sur l’e-shop La Redoute que ça se passe !

On file s’offrir des pièces des collections femme et homme à prix légers.

En rayon, des jeans bien sûr, mais aussi des T-shirts et blouses, des pulls et marinières, des sweat-shirts, des gilets, quelques jolies robes, des vestes et blousons.

La collection mode est complétée d’accessoires : ceintures, sacs, foulards et écharpes.

Le tout affiche des réductions de 20% à 50 %.

La vente flash Bonobo est ouverte chez La Redoute jusqu’au 25 mars 2024.

