Undiz x La Casa de Papel : la collab’ à dévaliser

En attendant la saison 5 de votre série préférée, venez donc braquer cette nouvelle collection Undiz x La Casa de Papel !

La collection Undiz x La Casa de Papel

Ca y est, elle est enfin sortie ! La collab’ tant attendue est arrivée en boutique aujourd’hui pour le plus grand bonheur des fans de la série Netflix.

Après Jules et sa collection toute masculine Jules x La Casa de Papel, c’est au tour d’Undiz de nous proposer des looks de braqueurs version sexy.

Coup d’œil à quelques pièces must have de la collection.

On commence par la pièce phare de cette collab’ : la fameuse combinaison à capuche rouge.

Celle-ci se zippe entièrement pour laisser apparaître le masque de Dali !

La combinaison La Casa de Papel, 34,95 €

Je la veux !

Et voici quelques looks à la cool pour regarder sa série Netflix tranquilou :

Le T-shirt blanc manches courtes rouges Bella Ciao, 12,95 €

Le pantalon noir à bandes fendu sur les côtés, 17,95 €

Je les veux !

Le T-shirt blanc imprimé masque de Dali Bella Ciao, 12,95 €

Le pantalon de jogging noir La Casa de Papel, 14,95 €

Je les veux !

Le sweat-shirt à capuche La Casa de Papel, 24,95 €

Le cycliste rouge à bandes noires, 9,95 €

Je les veux !

La brassière La Casa de Papel, 12,95 €

Le shorty assorti, 7,95 €

Le body rouge dos noir, 19,95 €

Je les veux !



Le shorty La Casa de Papel Bella Ciao, 9,95 €

Je le veux !

Vous êtes plutôt Team Denver ou Team Rio ?

Le T-shirt blanc Team Denver, 12,95 €

Le T-shirt noir Team Rio, 12,95 €

Je les veux !

Le tanga rouge Denver ❤️ Stockholm, 8,95 €

Le tanga noir Rio 🖤 Tokio, 8,95 €

Je les veux !

Et encore de nombreuses pièces à braquer de toute urgence sur l’e-shop Undiz !

