Les T-shirts BFF Kiabi à porter entre copines

Kiabi a lancé une série de T-shirts BFF à messages sympas à destination des bandes de copines. Et comme c’est chez Kiabi, ils sont à petits prix !

Les T-shirts BFF Kiabi

Avis aux girls gangs, la boutique Kiabi a lancé une collection de T-shirts rien que pour vous !

Coupe confortable pour l’été, coloris et messages sympas en font le cadeau parfait pour vos BFF.

Zoom sur quelques pièces disponibles chez Kiabi.

Voila la pièce parfaite pour les bandes de pipelettes, de bavardes, de tchatcheuses !

Un beau T-shirt corail lumineux à l’inscription « bla’bla’teuses. »

Et pour les bande de meufs, il y a le T-shirt blanc imprimé « girls girls girls » !

Une belle idée de cadeau à offrir à sa bff : ce T-shirt blanc à message.

On aime les jolies couleurs douces de cet imprimé copine…

Vos best friends font complètement partie de votre vie ?

Dites-le avec ce T-shirt bleu marine : « Mes copines, mes amours« . Voilà, c’est dit !

Sunshine. Adventure. Friends. What else?

Du beau temps, de folles aventures et des amies, sont vos 3 ingrédients du bonheur !

Que demander de plus ? A part ce T-shirt feel good de couleur vitaminée !

Dans votre bande de nanas, vous êtes comme des sœurs ?

Craquez pour ce T-shirt basique imprimé Sisterhood.

Tous ces T-shirts BFF Kiabi sont au prix unique de 4 €.

