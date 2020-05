On craque pour les prints arty des T-shirts Camaïeu

La nouvelle collection Camaïeu est truffée de merveilles et de beaux imprimés colorés. Zoom sur les T-shirts aux prints arty.

Les jolis T-shirts arty Camaïeu

Cette saison, Camaïeu mise sur les imprimés ! Ici, point de petits motifs légers, mais des imprimés bien visibles et de larges prints.

L’ambiance est exotique avec de la végétation tropicale, des fleurs, des fruits, mais pas que. Et le style est résolument arty !

Le tout s’affiche sur des T-shirts basiques manches courtes, col rond, en mode casual, confortable et facile à porter.

Zoom sur quelques pièces à adopter pour l’été :

Welcome to the jungle! Avec son paysage tropical, ce T-shirt donne des envies d’évasion.

Le t-shirt blanc en coton et modal print tropical, 12,99 €

Décor végétal, plantes en pot et tons chauds pour ce t-shirt à message « Reinvent yourself ».

Le T-shirt blanc en coton et modal imprimé plantes tropicales, 15,99 €

Visage stylisé et feuilles s’affichent sur ce T-shirt.

Le T-shirt blanc print visage, 9,99 €

Ce T-shirt a tout pour plaire : un joli design arty pailleté et ensoleillé pour un look pétillant !

Le T-shirt blanc, printé et brodé de sequins dorés, 17,99 €

A oser : le T-shirt à l’effigie de l’artiste Frida Kahlo !

Le T-shirt noir en coton print Frida Kahlo et fleurs, 15,99 €

Voici un imprimé très estival : le visage d’une femme coiffée d’une couronne de fruits.

Le t-shirt blanc, liseré col et manches, imprimé visage, 12,99 €

Si les larges prints ne vous font pas peur, faites donc de la place dans votre dressing pour accueillir un de ces T-shirts arty Camaïeu !

Portés avec un jeans, un pantalon casual ou une jupe, ces T-shirts affirment définitivement un look.

