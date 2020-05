Shopping loisirs créatifs : la vente privée Staedtler et PlayBox

Dessin, coloriage et DIY en tous genres sont au programme ? Venez jeter un œil à cette vente privée Staedtler et PlayBox. Les 2 marques sont réunies pour nous proposer plein de fournitures pour loisirs créatifs.

La vente privée Staedtler et PlayBox

On commence par les présentations !

Staedtler est la marque allemande de produits d’écriture et de matériel créatifs.

PlayBox est la marque suédoise de fournitures pour loisirs créatifs.

Cette vente privée nous propose tout ce qu’il faut pour l’écriture, le dessin, la peinture, le coloriage, le découpage, et plein d’autres créations !

Si vos enfants aiment passer du temps à fabriquer tout un tas de bricoles, c’est le bon plan pour s’équiper sans se ruiner ! Il y a du matériel de création pour tous les âges.

On y shoppe à petits prix des crayons à papier et gommes, des stylos, des surligneurs et marqueurs, des boîtes de crayons de couleurs et de feutres, des palettes de peinture, des crayons et craies aquarellables, des pastels, des kits créatifs et de coloriages, des sets de géométrie, des bâtons de colle, de la colle pailletée et de tubes de paillettes, des ciseaux, des tampons, des pochoirs, des auto-collants et stickers, de la pâte à modeler, des sequins, des sets de créations de magnets, de bijoux, d’attrape-rêves, d’avions en papier, des métiers à tisser, des sets de bricolage, des kits mangeoire à oiseaux, des sets de perles à repasser, et tant d’autres choses !

La vente privée Staedtler et PlayBox est ouverte chez Showroomprivé jusqu’au 22 mai 2020 à 8h.

J'y vais

L’offre de bienvenue Showroomprivé

C’est votre toute première commande sur Showroomprivé ?

Chanceux, vous allez pouvoir bénéficier d’une réduction supplémentaire.

Faites le plein de fournitures pour loisirs créatifs ! Inscrivez vous profitez tout de suite de l’offre de bienvenue. 12 € offerts en bon d’achat dès 50 € de commande sur le site.

Les activités créatives Staedtler

Staedler propose sur sa page Creative Time des activités créatives pour les enfants : des coloriages, des DIY sympas (hiboux en rouleau de papier toilette, suspension papillon, décoration de pots de fleurs…), des jeux, ainsi qu’un créateur de mandalas.

PlayBox : Testé et approuvé !

J’ai déjà commandé des articles PlayBox pour les jumeaux, quand ils avaient 5 ans :

le set de perles à repasser phosphorescentes pour Halloween

Ils ont passé un bon moment à manipuler ces petites perles, travaillant ainsi la dextérité. Et ils sont super contents du résultat ! Ce mobile spécial Halloween reste d’ailleurs pendu toute l’année à l’entrée de leur chambre.

Ils ont passé un bon moment à manipuler ces petites perles, travaillant ainsi la dextérité. Et ils sont super contents du résultat ! Ce mobile spécial Halloween reste d’ailleurs pendu toute l’année à l’entrée de leur chambre. le set de création de magnets dinosaures

En plein dans leur période dinosaures, ils ont adoré composer ces aimants qui sont affichés fièrement sur leur tableau magnétique.

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

WhatsApp

Tumblr