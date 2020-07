Soldes d’été Morgan : réductions et shopping list

Les soldes d’été Morgan, c’est jusqu’à 60% de réduction sur un grand choix de fringues glamour. Et en ce moment, on profite en plus d’une remise supplémentaire…

Les soldes d’été Morgan

Chez Morgan, les promos se suivent et font toujours autant d’heureuses. Il est temps maintenant de profiter des soldes d’été : jusqu’à 60% de réduction sur tout un dressing chic et glam’.

En plus, en ce moment, on profite de remises supplémentaires jusqu’au 21 juillet :

-10% dès 2 articles achetés

La shopping list soldes Morgan

Zoom sur les looks de l’été élégants soldés à petits prix pendant les soldes Morgan !

Tendance tropicale

L’imprimé végétal est un classique de l’été. Ses feuilles et fleurs exotiques multicolores s’affichent sur des robes d’été en version courte ou longue :

La robe courte évasée, décolleté cœur, boucle à la ceinture, 38,50 € (au lieu de 55 €)

La robe courte évasée, décolleté cœur, 38,50 € (au lieu de 55 €)

La robe longue décolleté croisé et boucle décorative, 45 € (au lieu de 75 €)

La robe longue à larges bretelles drapées et boucle décorative, 45 € (au lieu de 75 €)

Soirée blanche

Une soirée blanche prévue cet été ? Voici quelques idées de looks chics pour l’occasion :

La combinaison manches courtes à boutons dorés, ceinture à nouer, 66 € (au lieu de 95 €)

Le sac pochette à bandoulière, 24,50 € (au lieu de 35 €)

Les sandales à talons, large bride et boucle à la cheville, 41,30 € (au lieu de 59 €)

La robe patineuse haut dentelle, ceinture à nouer, 27,50 € (au lieu de 55 €)

Safari chic

Prêtes pour l’aventure ? Voici les tenues de baroudeuses qui vous accompagneront cet été dans vos périples en toute élégance :

La veste saharienne à boutons métalliques, 38 € (au lieu de 95 €)

Le top manches 3/4 à motifs zébrés, 16 € (au lieu de 40 €)

Le pantalon multi poches ceinturé, 32,50 € (au lieu de 65 €)

La blouse ample imprimée python, 30 € (au lieu de 60 €)

Alors, sur quel style Morgan allez-vous craquer pendant les soldes ?

