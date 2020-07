Soldes d’été Camaïeu : les looks de plage à petits prix

Enfin, les soldes d’été Camaïeu ! Le moment est venu de se faire plaisir parmi une belle collection estivale pleine de pépites mode et looks de plage sympas !

Les soldes d’été Camaïeu

Ça démarre fort aussi chez Camaïeu : jusqu’à 60% de réduction ! Et ici le choix est grand parmi toutes ces fringues sympas, ces jolies robes, ces tops légers, ces maillots de bain et une foule d’accessoires pour l’été.

Camaïeu nous a prévu du beau temps et plein de chouettes tenues pour la plage.

Ambiance marine

Le look bord de mer est un classique de l’été. Indémodable, on peut le ressortir chaque année ! Pour le composer, c’est très simple : ils faut du bleu, du blanc, des rayures esprit marinière et quelques touches de doré.

Le short bleu, ceinture à nouer, 13,99 € (au lieu de 19,99 €)

La jupe taille haute rayée, liens à nouer, 10,39 € (au lieu de 25,99 €)

Le maillot de bain rayé : haut, 9 € (au lieu de 12,99 €), bas, 6 € (au lieu de 9,99 €)

Le set de 4 barrettes coquillages, 3,59 € (au lieu de 8,99 €)

Rayures mania

Ici on mise sur la couleur et on adopte le look summer rayé multicolore. Idéal pour un camouflage toile de transat !

Le top boutonné et noué, 11 € (au lieu de 19,99 €)

La tunique de plage rayée, 16 € (au lieu de 22,99 €)

Le maillot de bain une pièce, 13 € (au lieu de 19,99 €)

La pochette zippée Beach, 5 € (au lieu de 6,99 €)

Les tongs à plateformes, 9 € (au lieu de 12,99 €)

Tendance tropicale

Le soleil est là, les palmiers, pas forcément. Tant pis ! On opte pour le look tropical et ses décors exotiques qui nous font tant rêver…

Le top imprimé à fines bretelles nouées, 12 € (au lieu de 24,99 €)

La robe à fleurs décolleté cache-cœur, 21,59 € (au lieu de 35,99 €)

La combi-short bustier jaune à motifs exotiques, 21,59 € (au lieu de 35,99 €)

Le paréo imprimé feuilles tropicales, 10,79 € (au lieu de 17,99 €)

Alors, prêtes à craquer pour les looks d’été Camaïeu ?

OUIII !!

