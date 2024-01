Soldes beauté : 5 mascaras à moitié prix

Profitez des soldes d’hiver 2024 pour vous offrir un de ces 5 mascaras de marques à petits prix. Ils sont tous à -50% !

5 mascaras soldés à -50%

Nous sommes nombreuses à attendre les soldes pour faire notre shopping beauté. Et si on peut parfois se satisfaire de réductions de 20% ou 30%, on attend la prochaine démarque pour craquer sur des produits affichant -50%.

C’est pourquoi j’ai parcouru les rayons beauté des boutiques en ligne pour dénicher 5 mascaras de belles marques à moitié prix ! De quoi se faire des yeux de biche sans se ruiner…

Mascara Full Frontal Fenty Beauty

Polyvalent, le mascara volume, amplitude et courbe Full Frontal réhausse, allonge et recourbe les cils instantanément. Osez le look by Rihanna !

Le mascara Full Frontal Fenty Beauty

en soldes à 12,50 € (au lieu de 25 €) chez Sephora

Acheter

Mascara They’re Real Benefit Cosmetics

Vendu en duo full size + mini dans le coffret Get Real, le mascara allongeant They’re Real redresse et recourbe pour donner un effet faux-cils.

Le duo de mascaras They’re Real Benefit

en soldes à 22,10 € (au lieu de 46 €) chez Benefit

Acheter

Mascara Lash Idôle Lancôme

Mascara star de la marque Lancôme, le Lash Idôle offre un volume déployé naturel. Sa brosse galbée, dotée de 360 micro-picots, habille et recourbe chaque cil.

Une vraie pépite beauté qui mérite son classement dans le top 10 des mascaras 2023.

Le mascara Lash Idôle Lancôme

en soldes à 7,50 € (au lieu de 15 €) chez Sephora

Acheter

Mascara Intense Métamorphose Yves Rocher

Volume extrême, cils recourbés, allongés et tenue 24h, telles sont les promesses du mascara Intense Métamorphose. Sa formule à 85% d’ingrédients d’origine naturelle est enrichie en huile de ricin et eau de bleuet bio.

Le mascara Intense Métamorphose Yves Rocher

en soldes à 14,45 € (au lieu de 28,90 €) chez Yves Rocher

Acheter

Mascara Des Etoiles plein les Yeux Nocibé

Allié de vos looks de fêtes, le mascara pailleté Nocibé va faire pétiller votre regard. Sa brosse dépose des paillettes argentées sur vos cils pour un effet scintillant.

Le mascara pailleté Des Etoiles plein les Yeux Nocibé

en soldes à 6,97 € au lieu de 13,95 € chez Nocibé

Acheter

J’aime ça : J’aime chargement…