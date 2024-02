Soins du visage : les indispensables de la routine beauté du soir

Le secret d’une peau nette et d’un teint parfait le matin, c’est la routine beauté du soir. Zoom sur les étapes et les soins à adopter.

Le démaquillage

Souvent négligé, parfois même zappé, le démaquillage est pourtant l’étape clé pour obtenir une peau nette.

A l’ancienne, on utilise un coton à démaquiller ou un disque lavable que l’on imbibe d’une lotion spécifique. Eau micellaire, solution bi-phase, huile démaquillante pour maquillage waterproof, eau de rose délicatement parfumée ou eau de bleuet décongestionnante pour les yeux, les rayons beauté proposent une grande variété de produits démaquillants pour prendre soin de toutes les peaux.

Indispensables des femmes pressées, les lingettes démaquillantes sont ultra-pratiques et nous suivent partout. Déjà imprégnées d’une lotion démaquillante, elles retirent efficacement toute trace de make up en un rapide passage sur le visage. Vous n’aurez plus d’excuses pour zapper l’étape du démaquillage !

Le nettoyage

Une fois démaquillée, la peau passe ensuite par l’étape toute aussi essentielle du double nettoyage. L’objectif : la débarrasser des résidus de maquillage, de l’excès de sébum, des impuretés et des traces de pollution qui obstruent et à terme dilatent les pores.

L’eau et le savon seront parfaits pour les peaux normales à grasses, mais risquent de tirailler les peaux sensibles. Pour éviter rougeurs et inconfort, ces dernières opteront pour un nettoyant doux à choisir parmi les lotions, baumes, gels et nettoyants solides.

La crème de nuit

Etape finale de notre routine beauté du soir : la crème de nuit. On l’applique généreusement sur une peau parfaitement propre avant le coucher. L’objectif : la réparer des agressions subies au cours de la journée.

Plus riche qu’une crème de jour, ce soin agit pendant que vous dormez. La crème de nuit hydrate, nourrit et régénère la peau lors de votre sommeil, pour un teint plus frais au réveil.

