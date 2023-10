A la recherche d’un nouveau sèche-cheveux efficace et qui préserve votre chevelure ? C’est le moment de passer au sèche-cheveux ionique !

Qu’est-ce qu’un sèche-cheveux ionique ?

Nouvelle star du secteur capillaire, cet appareil beauté fait de plus en plus d’adeptes. Mais en quoi cela consiste ?

Un sèche-cheveux ionique dispose d’une fonctionnalité qui lui permet d’émettre des ions négatifs et de les envoyer dans les cheveux en même temps que le souffle d’air chaud.

En plus de réduire l’électricité statique, ces petites particules fractionnent les molécules d’eau, ce qui accélère le temps de séchage.

Comment utiliser un sèche-cheveux ionique ?

Cet appareil fonctionne exactement comme un sèche-cheveux classique. Nul besoin d’être une star de la physique pour maitriser la fonction ionique ! Car cette révolution capillaire tient en un bouton.

En effet, le sèche-cheveux est doté d’une touche, idéalement située à portée de main sur le manche, pour la déclencher. Une simple pression et l’envoi d’ions est activé.

Quels avantages pour vos cheveux ?

Vous hésitez encore à acheter un sèche-cheveux ionique ? Voici quelques éléments pour guider votre choix.

Les avantages d’un modèle ionique sont multiples. Outre le gain de temps de séchage, son utilisation a aussi des effets bénéfiques sur votre chevelure.

Un temps de séchage réduit limite l’exposition de vos cheveux à la chaleur.

Moins soumis à une forte température, la fibre capillaire est mieux préservée.

limite l’exposition de vos cheveux à la chaleur. Moins soumis à une forte température, la fibre capillaire est mieux préservée. Les ions négatifs réduisent l’électricité statique.

Exit frisottis, cheveux secs et cassants. Vos cheveux sont alors plus lisses, brillants et faciles à démêler.

Comment choisir votre sèche-cheveux ionique ?

Sachez qu’il vous coûtera un peu plus cher qu’un sèche-cheveux traditionnel.

De plus, pour un tel appareil, on vise la qualité. Comptez 50 € pour un modèle de marque spécialisée et jusqu’à 200 € pour un modèle professionnel.

Les options sont à choisir selon vos habitudes de séchage : réglage de la température, de la puissance de souffle, accessoires fournis (concentrateur et diffuseur).

J’aime ça : J’aime chargement…