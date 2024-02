Réduction La Redoute : -10% dès 2 articles mode et maison

Rendez-vous sur l’e-shop La Redoute pour faire votre shopping mode et maison à prix allégé : 10% de réduction dès 2 articles achetés.

L’offre La Redoute

Si vous avez repéré de jolies choses chez La Redoute, c’est le moment de craquer ! En ce moment pour 2 articles achetés, profitez de 10% de réduction.

L’offre est valable sur une sélection d’articles signalés, sur la mode femme, homme et enfant, et aussi sur la maison et le jardin, le mobilier et la déco, hors prix rouges et marketplace.

La réduction de 10% est valable sur l’e-shop laredoute.fr jusqu’au 26 février 2024.

J'y vais !

A noter : La livraison standard de votre commande est offerte en point relais dès 39 € d’achat.

Les abonnés La Redoute+ bénéficient de la livraison gratuite selon les modalités habituelles.

Comment profiter de la réduction ?

C’est très simple ! Direction le site La Redoute pour faire votre shopping mode et maison.

Dès 2 articles ajoutés au panier, ceux porteurs de la mention de l’offre passent à -10% automatiquement sans code promo.

Notez que la réduction est cumulable avec les avantages abonnés La Redoute+.

J'en profite !

Qu’est ce que je m’offre pour profiter de la réduction ?

Plein de belles choses ! Tout d’abord, pour compléter notre dressing, on s’offre à prix légers des pièces de prêt-à-porter, lingerie, des chaussures et des accessoires signés La Redoute Collections, mais aussi des marques de mode telles que Molly Bracken, Only, Vila Clothes, Anne Weyburn…

Et pour la maison, on craque sur la collection linge, mobilier, art de la table, luminaire et déco AM.PM et La Redoute Intérieurs.

J’aime ça : J’aime chargement…