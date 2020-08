Après les soldes d’été, on profite des promos outlet

Les soldes d’été sont terminés, les bonnes affaires reprennent ! Coup d’œil aux promos outlet et leurs folles réductions.

Les promos outlet

Les soldes d’été ont pris fin le 11 août 2020. Mais les bons plans shopping continuent.

Puisqu’il faut bien liquider la collection d’été pour faire place à la collection de rentrée, on retrouve les pièces bradées à petits prix au rayon outlet des boutiques ! Il reste encore un grand choix d’articles, parfois un peu moins de choix de tailles…

Voici la liste des offres à ne pas rater :

Les promos outlet Etam mode et lingerie

L’outlet Etam nous réserve des surprises :

Jusqu’à 50% de réduction sur les collections mode, lingerie, nuit, bain et sport

Tous les soutiens-gorge à 15 €

2 soutiens-gorge à 25 € sur les articles portant mention de l’offre

Les culottes et bas à 7 €

Bain : un haut + un bas = 25 €

Ces offres sont valables jusqu’au 17 août 2020.

J'en profite !

Les promos Promod

Rendez-vous sur l’outlet Promod pour bénéficier de remises de 30%, 50%, 70%… sur de nombreux articles mode, chaussures et accessoires.

On se shoppe plein de tenues d’été et de rentrée à petits prix !

J'en profite !

L’outlet Camaïeu

Les petits prix continuent sur l’outlet Camaïeu avec des remises jusqu’à -60% sur les collections précédentes.

Plus de 5000 articles mode, lingerie et bain, chaussures et accessoires sont ici bradés à petits prix.

J'y vais !

L’outlet La Redoute

Le rayon outlet La Redoute nous promet une rentrée à prix mini !

La boutique affiche des réductions jusqu’à -80% sur des articles de mode de grandes marques.

L’offre est valable jusqu’au 18 août 2020.

Je fonce !

Les offres d’été Glamuse

La boutique de lingerie Glamuse nous fait profiter de ses offres d’été : jusqu’à 50% de réduction sur la lingerie et les maillots de bain.

Plus de 6000 pièces de grandes marques nous font ainsi les prix doux…

Je craque !

La promo outlet Jules

L’outlet Jules affiche des prix complètement fondus !

En plus, en ce moment, le 3ème articles shoppé sur l’outlet est à 1 € !

L’offre est valable jusqu’au 23 août 2020.

Go go go !

Les jours extra Sarenza

Les réductions jouent les prolongations chez Sarenza.

Jusqu’à 70% de remise sur une sélection mode, chaussures et sacs.

Les jours extra Sarenza, c’est jusqu’au 19 août 2020 à 14h.

Je fonce !

Les réductions d’été Clarks

La marque de chaussures british fait aussi ses promos d’été. Rendez-vous sur l’e-shop Clarks pour profiter de remises jusqu’à -50% sur une sélection de modèles.

J'y vais !

