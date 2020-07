Pourquoi offrir le parfum 1 Million ?

Offrir un parfum à un proche est toujours délicat. Sauf si la personne le porte déjà depuis un moment, le risque de faire une erreur de goût existe bel et bien. En cette période de soldes, il est cependant tentant de faire plaisir avec des valeurs sûres, tel le parfum 1 million de Paco Rabanne. Pour vous guider dans votre choix et vous informer sur ce que ce parfum peut offrir à celui qui le porte, nous avons regroupé dans cet article 3 des points forts du produit.

1. Un parfum pour être flamboyant

A l’instar de la couleur du flacon, ce parfum s’adresse aux hommes qui n’ont pas peur de s’afficher, et de s’affirmer, tels qu’ils sont. Ce parfum donne à l’homme un sentiment de virilité, et l’aide à s’affranchir du regard des autres. Être flamboyant, c’est ne suivre personne, et n’obéir qu’à ses propres règles. S’il n’y a qu’une seule chose que l’homme 1 million s’autorise à suivre, ce sont ses fantasmes !

D’ailleurs, la publicité ne trompe pas. Elle véhicule l’image d’un homme sûr de lui, qui est à l’aise dans ses baskets et dans son époque. Et s’il faut bousculer les codes établis, c’est à grands coups de pieds et sans regrets !

2. Un parfum de cuir épicé

A chaque personnalité son odeur. Celle du 1 million, c’est celle qui rappelle l’odeur du cuir. Mais pas n’importe lequel. Un cuir qui sent les épices, l’ailleurs. L’interdit ? A vous de voir ! Le charme insolent de cette odeur unique invite chaque homme qui le porte à oser provoquer sa chance, pour toujours vivre plus librement.

Si ce parfum peut surprendre les premières secondes, c’est justement parce qu’il a lui aussi réussi à s’éloigner des codes déjà admis par le grand public, et trouver des senteurs originales et attirantes.

3. Un flacon qui a du style

Parce que l’emballage a aussi son importance, le parfum 1 million pour homme se montre sous son plus beau jour ! Dans son flacon rectangulaire et doré, aux contours lisses et doux, il offre déjà une expérience unique avant même d’avoir été senti ! L’arrière du flacon présente deux couleurs : du noir et du doré. Ce qui reste cohérent avec le message : être flamboyant, et sortir des sentiers battus ! Le logo du parfum est tout en finesse, alliant arabesque longiligne et modernité.

Vous le voyez, il n’y a que peu de chance de faire un faux pas en offrant ce parfum. Pour en être convaincu, essayez-le à votre tour ! N’hésitez pas à nous donner votre avis, nous serons ravis de les lire !

