Pourquoi choisir un sèche-cheveux Dyson ?

Vous visez le style et la perfection lors du coiffage ? Voici toutes les bonnes raisons de choisir un sèche-cheveux Dyson.

Dyson : de l’électro-ménager à l’électro-beauté

Célèbre fabricant britannique d’électro-ménager, Dyson est, à l’origine, surtout connu pour ses aspirateurs innovants. Ses modèles design sont à la fois maniables, performants et durables.

Forte de ce succès, la marque utilise sa technologie d’aspiration pour diversifier son offre et concevoir des produits soufflants comme le sèche-mains Airblade, le ventilateur sans pales et le purificateur d’air Pure Cool. Puis en 2016 Dyson lance son sèche-cheveux Supersonic, une vraie révolution dans le domaine du séchage !

Devenu un des leaders mondiaux de l’électro-beauté dans le domaine capillaire, Dyson a aujourd’hui développé sa gamme et propose maintenant divers appareils de coiffure. Les beautista s’arrachent les lisseurs Corrale et Airstrait ainsi que le boucleur Airwrap. Ses produits en vente sur La boutique du coiffeur s’adressent aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers et équipent ainsi de nombreux salons de coiffure et salle de bain.

5 bonnes raisons de choisir un sèche-cheveux Dyson

Les tests beauté sont unanimes ! Le sèche-cheveux Supersonic est largement plébiscité pour ses bons résultats. Voici ses principaux avantages :

Un séchage sans dommage.

Argument phare de ce sèche-cheveux star : il respecte la fibre capillaire et les chevelures les plus fragiles.

Parce qu’on prend du temps à soigner nos cheveux avec des routines capillaires pointues pour les rendre beaux, forts et brillants, il est judicieux d’utiliser un appareil qui optimise nos efforts. Grâce à sa technologie de thermo-régulation, le sèche-cheveux Dyson propulse un flux d’air à température égale et contrôlée pour éviter tout dommage.

Un confort d’utilisation

Autre point fort du Supersonic : il est agréable à utiliser.

Son poids équilibré et et son volume compact en font un sèche-cheveux léger et maniable. Son ergonomie facilite sa prise en main.

En plus, il est plutôt silencieux !

Un séchage rapide

Equipé d’un moteur surpuissant, un sèche-cheveux Dyson offre un séchage bien plus rapide qu’un modèle traditionnel.

Grâce à sa puissance de souffle, les cheveux sont vite séchés, vite coiffés.

Des accessoires pratiques

Dyson propose des accessoires de coiffure compatibles pour personnaliser votre séchage selon vos envies : concentrateur pour brushing, embout de finition lisse, diffuseur, embout de séchage doux, peigne.

Ces embouts magnétiques se fixent facilement pour lisser, onduler ou coiffer tout en séchant.

Un design unique

Point bonus : on adore son esthétique !

Ce sèche-cheveux élégant qui ne ressemble à aucun autre est un véritable objet déco de la salle de bain.

Comment utiliser le sèche-cheveux Dyson ?

Voici quelques conseils et astuces pour utiliser au mieux votre sèche-cheveux selon le rendu désiré.

Pour un séchage effet naturel : Réglez la position 1 et séchez sans embout, la tête en bas pour obtenir du volume.

Pour un brushing de pro : Montez la température et utilisez l’embout de finition lisse. Soufflez vers le bas en maintenant l’appareil au plus près des cheveux.

Pour obtenir un effet wavy : Appliquez un soin hydratant sur la chevelure et fixer l’embout diffuseur. Séchez ensuite les longueurs par paquets.

De nombreux tutos coiffure sont disponibles sur le site du fabricant.

