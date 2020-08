Playboy x Missguided : Heatwave Edition

Voici la collab’ la plus hot de l’été ! Playboy x Missguided : Heatwave Edition et son style sexy et casual est disponible à petit prix !

Playboy x Missguided

Voila maintenant quelques saisons de la marque de fringues au lapin issu du magazine sexy s’offre une place de choix à la une de l’e-shop britannique ultra-tendance.

Les collab’ Playboy x Missguided s’enchaînent avec toujours autant de succès, devenant rapidement sold out ! Et pas de raison que cette collection ne suive pas la même voie…

Playboy x Missguided : Heatwave Edition

Zoom sur la toute dernière collection intitulée Heatwave Edition. Cette vague de chaleur version fashion déferle chez Missguided et sur les réseaux sociaux.

Le style est toujours le même : des pièces casual, pour des looks comfy, sporty et sexy !

En rayon, des T-shirts amples, des sweat-shirts à capuche oversize et des robes à peine plus longues, quelques crop tops, des joggings, le tout à combiner pour une silhouette stylée, à la cool.

Cette capsule de 60 pièces habille toutes les morphos, avec des fringues disponibles dans un grand choix de tailles, avec du format « petite », « tall » et grandes tailles ainsi que maternité.

Zoom sur quelques pièces phares de cette capsule Playboy x Missguided :

La robe à capuche tie and dye, imprimé logo lapin rose au dos, 34,99 € (au lieu de 68,99 €)

Le T-shirt court zippé tie and dye, imprimé Playboy au dos, 18,99 € (au lieu de 36,99 €)

Je veux !

Le sweat-shirt oversize imprimé PB, 27,99 € (au lieu de 54,99 €)

Le pantalon de jogging assorti, 27,99 € (au lieu de 54,99 €)

La robe courte près du corps, 18,99 € (au lieu de 36,99 €)

Je veux !

Le body noir imprimé PB, 19,99 € (au lieu de 39,99 €)

Le sweat zippé imprimé PB, 36,99 € (au lieu de 72,99 €)

Le pantalon de jogging assorti, 27,99 € (au lieu de 54,99 €)

Je veux !

Les soldes d’été Missguided

Comme vous avez pu le remarquer, la collection Playboy x Missguided est en ce moment à petit prix. A peine sortie, déjà soldée !

Les soldes d’été Missguided, c’est 50% de réduction sur tout, et 15% de remise supplémentaire avec le code promo MERCI15.

J'y vais !

