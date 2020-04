Peut-on réellement se fier à la culotte périodique ?

La culotte périodique est une lingerie spécifique qui a vu le jour assez récemment. Ce sous-vêtement confectionné en coton bio promet effectivement une protection optimale aux femmes durant leurs menstruations. En portant cette culotte, plus besoin de se servir de protections périodiques jetables qui, en plus d’être toxiques, ne respectent pas l’hygiène intime. Toutefois, le doute persiste sur le slip périodique pour certaines femmes. Est-il vraiment efficace ?

Quelles sont ses propriétés ?

La culotte périodique ou culotte menstruelle est, comme son nom l’indique, une culotte à porter pendant la période des règles. Elle est très absorbante, notamment grâce à ses trois fines couches de tissu sur la zone en contact avec le vagin. L’un de ces tissus est imperméable, ce qui empêche le liquide de se répandre. Cela vous protège en même temps des mauvaises odeurs, d’autant que la culotte menstruelle ne comporte pas de produits chimiques.

Par ailleurs, c’est un sous-vêtement zéro déchet car il limite les dégâts liés aux tampons et serviettes hygiéniques. En portant une culotte périodique, vous adopterez une démarche écologique. Lavable à l’eau froide et réutilisable, vous pourrez porter votre culotte sans vous soucier de son impact sur l’hygiène féminine pendant 2 à 3 ans.

Quel est le degré d’absorption de la culotte périodique ?

La culotte périodique peut être portée pendant plus de 12h, selon la marque et le niveau d’absorption. C’est l’équivalent de deux ou trois tampons. Cela signifie qu’en une journée, vous n’avez pas à vous soucier de changer de protection intime. Toutes les femmes qui ont testé la culotte de règles ont pour la plupart été satisfaites.

En effet, la culotte périodique assure une protection efficace, tout comme la coupe menstruelle. En revanche pour un flux important, il est préférable de la porter avec un protège-slip durant les premiers jours. Cela vous évitera les petites tâches sur les vêtements en fin de journée. Bien que la culotte de règles assure une protection efficace, elle est donc plus adaptée aux flux normaux.

Cela dit, la marque est aussi importante car elle assure la qualité des matériaux utilisés pour concevoir la culotte. Optez pour une marque fiable comme sistersrepublic.com pour s’assurer que votre culotte est bien en coton biologique et ne contient pas de substances chimiques.

Pourquoi se laisser tenter ?

Comparée aux protections hygiéniques jetables, la culotte menstruelle ne présente que des avantages. Tout d’abord, comme c’est une protection externe qui est totalement écologique, elle vous protège du syndrome du choc toxique. Si vous souffrez d’allergies et de démangeaisons à cause des serviettes jetables, dites adieu à tous ces moments d’inconfort. D’ailleurs, vous ne ressentirez plus aucune gêne car la culotte se porte comme n’importe quelle autre lingerie. Vous ressentirez donc plus de liberté dans vos mouvements.

Les culottes de règles sont très agréables à porter. D’ailleurs, elles permettent aussi de se protéger contre les fuites urinaires. Plusieurs gynécologues recommandent d’ailleurs de les utiliser. En outre, elles vous évitent d’acheter chaque mois des tampons périodiques et des serviettes. Elles constituent donc une solution économique. Par contre, elles restent relativement chères (environ 30 euros) mais vous constaterez un retour sur investissement avec le temps. Veillez juste à les faire sécher à l’air libre pour leur assurer une longévité.

Enfin, quel que soit le style de culotte que vous avez l’habitude de porter, vous en trouverez également une que vous pourrez utiliser pendant vos règles. En effet, une culotte périodique se décline en plusieurs modèles, de quoi satisfaire toutes les femmes. Ainsi, vous pourrez rester désirables en tout temps. Pour une protection maximale toutefois, choisissez une culotte adaptée à votre flux sanguin, autrement, la culotte ne vous servira à rien.

Cet article vous a plu ? Partagez-le ! 😉 Twitter

Facebook

Pinterest

Tumblr