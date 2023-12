8 palettes à paillettes pour un regard de fêtes

Teintes vibrantes, nacrées et pailletées, voici 8 palettes pétillantes à adopter pour vous faire un regard étincelant pour les fêtes.

Des paillettes pour un maquillage de fêtes

L’ombre à paupières est l’indispensable du make up festif !

Envie d’obtenir un regard exceptionnel et lumineux ? Mixez les teintes mates, nude ou colorées, avec des fards satinés, aux textures soyeuses, aux couleurs métallisées, aux reflets irisés, aux nacres brillantes et aux paillettes étincelantes.

Selon votre style ou votre tenue, misez sur les gold et les cuivres, sur des teintes tendance pop ou un regard smoky réhaussé de paillettes effet glitter.

La sélection palettes yeux pour les fêtes

Quelle palette yeux choisir pour un maquillage festif ? Voici une sélection de 8 palettes de fêtes pour tous les budgets.

La Luxury Palette of Pops Pillow Talk Charlotte Tilbury

Faites pétiller votre regard pour les fêtes avec cette palette de quatre fards à paupières étincelants aux teintes rose nude !

53 € chez Sephora

Acheter

La palette Rose Metals Anastasia Beverly Hills

La nouveauté make-up étincelante : une palette de 12 fards à mixer pour un regard glamour.

60 € chez Sephora

Acheter

La palette Onyx Gems Profusion Cosmetics

Un beau mix de 5 teintes glitter pour un look festif.

10,90 € chez Nocibé

Acheter

La palette Nude Obsessions Huda Beauty

Une mini palette de 9 teintes de nude, mates et métalliques, déclinées en light, medium ou rich, à choisir selon votre carnation.

32 € chez Sephora

Acheter

La palette Mon Trio Festif Nocibé

Un trio de teintes parfaites avec une belle harmonie de fards à paupières or, brun et champagne pour un look festif.

5,95 € chez Nocibé

Acheter

La palette Celestial Divinity Luxe Quad Pat McGrath

Un assortiment de 4 fards à paupières pailletés et scintillants pour un regard glamour.

73 € chez Sephora

Acheter

La palette Cosmos Anastasia Beverly Hills

Un coffret de 12 fards inspirée du cosmos. Coup de cœur pour ces teintes aux reflets métalliques et aux noms venus de l’espace.

61 € chez Sephora

Acheter

La palette Glitter Goals NYX Professional Makeup

Une palette de 10 ombres à paupières aux teintes audacieuses et aux reflets métallisés pour un regard envoûtant.

44,33 € chez Nocibé

Acheter

