Pretty Grunge : nouvelle palette et maquillage Huda Beauty

Huda Beauty fait le buzz avec sa nouvelle collection Pretty Grunge. On découvre sa palette must have du moment et ses autres pépites make up !

La collection Pretty Grunge Huda Beauty

Nouveau produit Huda Beauty et nouveau buzz sur les réseaux ! Cette fois, influenceuses make up et vlogueuses s’affolent pour la nouvelle collection « Pretty Grunge ».

Lancée en édition limitée pour les fêtes, cette dernière affiche des looks mixant glam’ et grunge.

Cette capsule maquillage contient 3 produits pour les yeux, le teint et les lèvres : une palette d’ombres à paupières, un blush et un coffret de rouges à lèvres liquides.

La palette Pretty Grunge Huda Beauty

La star de la collection c’est la Pretty Grunge Eyeshadow Palette !

Cette palette d’ombres à paupières compte 18 fards dans un assortiment de teintes à mixer pour obtenir des looks rock, grunge, dark et sulfureux.

Elle contient des nudes mates, des teintes métalliques multi-chromatiques, du noir glossy et des tons argentés étincelants, pour sculpter le regard.

Voir la palette

La palette Pretty Grunge Huda Beauty est en vente au prix de 72 € chez Sephora.

Je la veux !

Le Blush Face Gloss Pretty Grunge

Autre pépite signée de la collection, un gloss illuminateur 2-en-1 Pretty Grunge.

Polyvalent, ce gel gloss pétillant aux reflets roses s’applique sur les joues et les lèvres.

Il illumine le visage et affiche un joli fini sur le maquillage.

Le Blush Gloss Pretty Grunge est en vente au prix de 39,90 € chez Sephora.

Je le veux !

Le coffret Pretty Grunge Liquid Matte Lip Quad

Après les yeux et le teint, voici de quoi mettre en beauté votre bouche !

Ce coffret compte 4 mini rouges à lèvres liquides longue tenue aux teintes mates et intenses :

– 2 best-sellers : Bombshell et Sweet Talker,

– 2 nouveautés : Maverick et Rebel.

Le coffret de 4 rouges Liquid Matte Huda Beauty est en vente au prix de 35 € chez Sephora.

Je le veux !

