Où acheter vos vêtements moins chers toute l’année ?

Budget serré ? Voici les bons plans shopping pour acheter vêtements, chaussures et accessoires moins chers sans avoir à attendre les soldes !

Faire son shopping mode en grande distribution

Vous y faites sûrement déjà vos courses alimentaires régulièrement. Mais une fois dans votre supermarché habituel, êtes-vous allé jeter un œil au rayon habillement ?

Parce que vous y trouverez, selon l’enseigne et la taille du magasin, un choix intéressant de mode femme, homme et enfant à prix tout à fait abordable.

Parmi les marques proposées, visez celles du distributeur pour faire encore plus de bonnes affaires. Déjà moins chères au départ, elles font de plus régulièrement l’objet de promos et offres commerciales. Bénéficiez aussi parfois de réductions sous forme de remise immédiate ou de cagnotte grâce à la carte de fidélité de l’enseigne.

Notez que tout comme dans les boutiques spécialistes du prêt-à-porter, les collections mode sont renouvelées au fil des tendances et des saisons. Et certaines pièces à succès se vendent comme des petits pains au point d’être rapidement sold out. Je pense par exemple aux fameuses baskets Lidl qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elles ont même été rééditées pour satisfaire tous les sneakers addicts.

Acheter vos vêtements moins chers chez les déstockeurs

Les magasins de déstockage se multiplient en périphérie des grandes villes. A l’instar de Noz ou Stokomani, ces enseignes proposent à prix cassés les stocks de marchandises invendues des marques.

Les déstockeurs généralistes offrent des produits d’hygiène et beauté, d’entretien, des articles pour la maison, de l’alimentaire non périssable, mais aussi des vêtements et des chaussures pas chers pour toute la famille. Certains déstockeurs sont quant à eux spécialisés et ne vendent que des vêtements, des jeans ou des chaussures.

Les marques disponibles en rayon sont susceptibles de varier d’une visite à l’autre en fonction des stocks récupérés en provenance des magasins partenaires. Ce qui fait qu’on y va faire son shopping sans jamais savoir ce que l’on va y trouver. Mais cela reste toujours le bon plan pour compléter et mettre à jour son dressing sans se ruiner.

Acheter des fins de collection en magasins d’usine

Autrefois situés non loin des sites de confection textile, ces magasins au décor brut vendaient directement au consommateur des vêtements moins chers qu’en boutique.

Aujourd’hui regroupés en grands centres commerciaux spécialisés, les magasins d’usine proposent toute l’année nouvelles collections, surplus et invendus à prix réduits.

Il existe en France une vingtaine de ces centres outlet multi-marques, organisés en enseignes (Marques Avenue, Quai des Marques, McArthurGlen). Le plus connu, historiquement situé dans l’agglomération de Troyes, réunit de nombreuses marques de mode, lingerie, chaussures, sport, linge de maison.

Votre sortie shopping tourne ici à la virée sur la journée, le temps d’explorer toutes les bonnes affaires.

Surveiller les ventes privées mode

Ce canal de vente s’adresse aux adeptes de shopping en ligne.

Ouvertes sur une courte durée (3 à 10 jours en moyenne), les ventes privées proposent une sélection d’articles d’une marque à petits prix. Les réductions peuvent ici atteindre jusqu’à -80%.

Pour en bénéficier, il faut vous inscrire sur des sites spécialisés comme Showroomprivé ou BazarChic.

Une fois inscrit, vous pourrez accéder à de nombreuses ventes événementielles dans les domaines de l’habillement, de la beauté, de la maison, des loisirs et des voyages.

Concernant l’offre mode, elle est vaste et va du luxe à la fast fashion, en passant par les créateurs et les grandes enseignes de prêt-à-porter.

Il vous faut donc surveiller les offres en cours régulièrement pour ne pas rater la bonne affaire. Pour cela, consultez les bons plans Shopping Addict ou abonnez-vous à la newsletter !

