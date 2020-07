Les offres d’été L’Occitane : soldes, codes promo et cadeaux

Ah, l’été, la Provence et les offres d’été L’Occitane ! Beaux produits et prix doux sous le soleil, voila de quoi se faire plaisir…

Les soldes d’été L’Occitane

L’Occitane nous fait profiter de 20% à 40% de réduction sur une sélection de produits d’hygiène, de soins, de parfums et senteurs.

Aussi, tous les coffrets beauté sont à -20%. C’est le moment de faire le plein d’idées cadeaux à offrir pour de prochaines occasions, anniversaires…

J'en profite !

Les codes promo et cadeaux L’Occitane

Place aux cadeaux de l’été !

Voici une liste de produits qui viendront s’ajouter à votre commande, à choisir en fonction du montant d’achat.

L’offre Immortelle Reset

Misez sur l’huile essentielle d’immortelle ! Connue pour combattre les signes de l’âge, elle redonne éclat et fraîcheur à la peau.

Pour l’achat d’un soin de nuit au choix :

choisissez vos 2 soins visage cadeaux parmi une sélection au format voyage.

J'en profite !

L’offre est valable jusqu’au 4 août 2020.

L’écrin de Lavande offert

Testez les bienfaits de la lavande provençale avec ces deux mini produits :

Crème Mains onctueuse à l’huile essentielle de lavande de Haute-Provence AOP, enrichie en beurre de karité, 10 ml

à l’huile essentielle de lavande de Haute-Provence AOP, enrichie en beurre de karité, 10 ml Brume d’oreiller relaxante Cocon de Sérénité, composée d’un cocktail d’huiles essentielles de lavande, d’orange douce et de géranium, 15 ml

Ce duo vous est offert dans sa jolie boîte au décor fleuri dès 15 € d’achat avec le code promo LAVANDE20.

Je le veux !

Le bracelet L’Occitane x Louise Damas

La créatrice parisienne Louise Damas a décliné son beau pendentif coquillage sur un bracelet en édition limitée pour L’Occitane en Provence.

Craquez pour la collab’ bijou L’Occitane x Louise Damas ! Et recevez le joli bracelet Ondine en cadeau dès 20 € de commande en utilisant le code promo LOUISEDAMAS20.

Je le veux !

Le coffret Best offert

Faites de le plein de beauté et recevez votre coffret Best en cadeau dès 80 € d’achat !

Cette jolie boîte contient 7 miniatures parmi les best sellers de la marque :

Crème Mains Karité 10 ml

Huile de Douche Amande 35 ml

Shampoing Aromachologie 35 ml

Concentré de Lait Amande 20 ml

Brume d’Oreiller 15 ml

Gel Aqua Réotier 8 ml

Eau de Toilette Verveine 10 ml

Pour en profiter, utiliser le code promo OFFREBEST.

Je le veux !

L’offre est valable en exclu web jusqu’au 28 juillet 2020.

Alors, sur laquelle de ces offres d’été L’Occitane allez-vous craquer ?

