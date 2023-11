Offre Promodays Promod : jusqu’à -50% sur une sélection mode

C’est parti pour les Promodays ! Une semaine de promo chez Promod où l’on profite de réduction jusqu’à -50% sur la collection mode.

Les Promodays Promod

Direction l’e-shop Promod pour profiter de folles réductions pendant l’offre « Promodays ».

Dès aujourd’hui et pendant une semaine, c’est toute une sélection mode de saison qui nous fait les prix doux.

Ces pièces de la collection été et automne 2023 affichent des réductions de -20 à -50%.

C’est le moment idéal pour compléter nos dressings de petites robes, de jolies mailles, pulls moelleux et gilets douillets, de pantalons tendance, de vestes élégantes et de manteaux bien chauds. Les chaussures et accessoires sont aussi de la partie, avec quelques paires de baskets, des sacs, des ceintures, des foulards, des chouchous et headbands et même des bijoux fantaisie.

Mais ce n’est pas tout ! Bénéficiez d’une remise supplémentaire de -15% dès 2 articles achetés parmi la sélection.

Les Promodays, c’est dès aujourd’hui et jusqu’au 13 novembre 2023 seulement chez Promod.

A noter : La livraison de votre commande est gratuite en magasin Promod.

Elle est offerte en point relais et à domicile dès 40 € d’achat.

L’offre Promod est terminée ?

