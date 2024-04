L’offre parfum Sephora : grand flacon petit prix

En quête d’une nouvelle fragrance ? Rendez-vous chez Sephora pour profiter de l’offre parfum en cours. Le grand flacon est au prix du flacon plus petit.

L’offre parfum Sephora

Rendez-vous au rayon parfums du site Sephora pour profiter de sa nouvelle promo sur les parfums de grandes marques !

En ce moment, le flacon de parfum est au prix du flacon de la contenance inférieure.

L’offre s’applique sur une belle sélection de fragrances pour homme et femme.

On retrouve entre autres les iconiques N°5, Angel et Alien de Thierry Mugler, La Petite Robe Noire et Habit Rouge, L’Interdit de Givenchy, Boss Bottled d’Hugo BOSS, Invictus, Fame et Phantom, 1 Million et Lady Million de Paco Rabanne, Scandale et Le Mâle de Jean Paul Gaultier, Libre d’Yves Saint Laurent, La Vie est belle, Idôle et Trésor de Lancôme, Si et My Way d’Armani, CK One de Calvin Klein, Nina et L’Air du Temps de Nina Ricci et tant d’autres…

C’est le moment de faire le plein de parfums chez Sephora, de recharger nos stocks de fragrances préférées et de découvrir de nouvelles senteurs.

L’offre parfum Sephora est valable dès aujourd’hui et jusqu’au 15 avril 2024.

L’offre parfum est terminée ?

Jetez un œil à tous les bons plans parfums annoncés sur le blog !

