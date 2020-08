L’offre parfum Sephora : le flacon 100 ml au prix du 50 ml

En quête d’une nouvelle fragrance ? Rendez-vous chez Sephora pour profiter de l’offre parfum en cours. Le flacon de 100 ml est au prix du 50 ml.

Les soldes d’été sont terminés et laissent la place à une nouvelle promo. Rendez-vous au rayon parfums du site Sephora pour en profiter !

En ce moment, le flacon de parfum 100 ml est au prix du 50 ml.

L’offre s’applique sur une belle sélection de fragrances de grandes marques pour homme et femme.

On retrouve entre autres Angel de Thierry Mugler, La Petite Robe Noire de Guerlain, la collection Un Jardin d’Hermès ainsi que 24 Faubourg et Habit Rouge, Invictus et 1 Million de Paco Rabanne, Dior Addict, Flower by Kenzo et Kenzo Jungle, les Wave et Festival Hollister, Trésor de Lancôme, CK One de Calvin Klein, L’Air du Temps de Nina Ricci et tant d’autres…

C’est le moment de faire le plein de parfums chez Sephora, de recharger nos stocks de fragrances préférées et de découvrir de nouvelles senteurs.

L’offre parfum Sephora est valable dès aujourd’hui et jusqu’au 26 août 2020.

En ce moment chez Sephora

Profitez des cadeaux Sephora en fonction de votre montant de commande.

Vous avez atteint 50 € d’achat ?

Très bien ! Vous pouvez recevoir votre Box Sephora d’août et ses 4 mini produits avec le code promo AOUT20, dans la limite des stocks disponibles.

Vous avez atteint 80 € d’achat ?

Super ! Vous allez pouvoir recevoir la Sephora Box de l’été et ses 10 mini produits. Pour cela, utilisez le code promo VANITY20. La box sera alors ajoutée à votre commande dans la limite des stocks disponibles.

L’offre parfum Sephora est terminée ?

