Rendez-vous sur l’e-shop La Redoute pour profiter d’une nouvelle offre à ne pas rater sur les lignes Collections et Intérieurs !

L’offre La Redoute : 20 € offerts

Les promos La Redoute se suivent et font toujours plaisir ! En ce moment profitez de 20 € de réduction à cumuler tous les 60 € d’achat.

L’offre est valable sur une sélection d’articles signalés parmi les marques mode et maison de l’enseigne : La Redoute Collections et La Redoute Intérieurs.

Elle s’applique ainsi sur la mode femme, homme et enfant, la lingerie, et aussi sur le mobilier, le linge de maison et la décoration.

L’offre est en cours sur l’e-shop laredoute.fr jusqu’au 6 mars 2024.

J'y vais !

A noter : La livraison standard de votre commande est offerte en point retrait dès 39 € d’achat.

Les abonnés La Redoute+ bénéficient de la livraison gratuite selon les modalités habituelles.

Comment profiter de la réduction ?

C’est très simple ! Direction le site La Redoute pour faire votre shopping mode et maison.

Dès 60 € d’articles porteurs de l’offre ajoutés au panier, la réduction de 20 € s’applique automatiquement sans code promo.

Pour 120 € d’achat, bénéficiez de 40 € de remise. Pour 180 € d’achat, c’est 60 € de remise…

Notez que la réduction est cumulable avec les avantages abonnés La Redoute+.

J'en profite !

L’Offre La Redoute Collections et Intérieurs est terminée ?

Retrouvez tous les bons plans La Redoute en cours.

Et pour ne plus rien rater des bons plans Shopping Addict, abonnez-vous à la newsletter :



Email

J’aime ça : J’aime chargement…