Offre Flower Power Camaïeu : -50% sur le 2ème article

Camaïeu va faire fleurir les dressings avec son offre Flower Power. On profite de 50% de réduction sur le 2ème article de la sélection !

L’offre Flower Power Camaïeu

Camaïeu a semé des fleurs par centaines dans sa collection été. Ces fleurs s’affichent sur des tops, robes, jupes et pantalons légers, parfaits pour la saison !

Petits motifs ou gros bouquets, on craque pour la tendance flower power !

Amatrices de looks fleuris, c’est le moment de craquer ! Camaïeu vient de lancer sa promo Flower Power : pour 2 articles achetés, le moins cher passe à moitié prix !

L’offre s’applique sur une sélection d’articles signalés par un picto cœur jaune.

La remise s’effectue automatiquement dès que 2 articles sont ajoutés au panier.

Bonne nouvelle : la réduction s’applique par paire d’articles. Ainsi, pour 4 articles ajoutés, 2 seront à moitié prix, etc…

L’offre Flower Power est valable dès aujourd’hui et jusqu’au 11 juin 2020 inclus.

A noter : la livraison de votre commande est gratuite en boutique Camaïeu.

Elle est offerte à domicile ou en point relais dès 60 € d’achat.

Ma shopping list Flower Power

A l’annonce de la promo, je suis allée faire un tour sur l’e-shop Camaïeu. La sélection est certes limitée, mais que de merveilles. Je vous partage mes coups de cœur :

La blouse ivoire brodée tendance bohème, 29,99 €

Le T-shirt blanc imprimé bouquet de fleurs, 12,99 €

Le top vert foncé à fleurs blanches, 15,99 €

Le top noir imprimé jungle, 15,99 €

porté sur le chino vert, 25,99 €

Le pantalon large et fluide, taille smockée et imprimé tropical, 19,99 €

Le pantalon bleu imprimé fleurs et oiseaux, 19,99 €

