Nouvelle collection Betty London : Un été à Paname

C’est dans un décor tout parisien que Betty London nous dévoile sa nouvelle collection pour les beaux jours sur le thème : Un été à Paname.

La collection été Betty London

Entre boulot, city trip, sorties, visites culturelles et balades dans les jardins, vous avez prévu de passer une partie de l’été dans la capitale ? Betty London nous présente ses looks summer à adopter à la ville.

Et pour cela, la marque nous emmène dans le Paris chic de Passy, à deux pas de la Tour Eiffel et du Trocadéro.

Un été romantique in the city

On commence par deux looks d’été follement romantiques. On adore la broderie anglaise et ses petits motifs ajourés.

La robe longue noire Marti, 44,99 €

Le top blanc Mindo, 29,99 €

La jupe nude I-Wedday, 44,99 €

Les chaussures dorées Maline, 79,99 €

Rendez-vous chic dans les rues de Paname

Voici la robe longue idéale pour les soirées élégantes. Légère et vaporeuse, à la fois chic et agréable à porter, et ce qu’il faut de festif. Avec son décolleté effet cache-cœur et ses teintes irisées, impossible de passer inaperçue !

La robe longue Madamme, 44,99 €

La veste en cuir rose Mariline, 99,99 €

Les sandales à talons Maripol, 74,99 €

Summer basic is chic

Quand un indispensable du dressing d’été, tel que la marinière, rencontre une jupe jaune soleil, ça donne un look d’été chic et lumineux.

Le T-shirt rayé Innamou, 29,99 €

La jupe longue jaune Merci, 44,99 €

Les ballerines slingback marine Mitoni, 74,99 €

Tenues légères pour été chaud

Et toujours une touche d’élégance avec de jolis tops ultra féminins à volants portés sur un mini short en jeans et des sandales en cuir.

Le top blanc Moudine, 34,99€

Les sandales vertes Matossi, 59,99 €

Le top rouge boutonné Kocla, 29,99€

Les sandales marron Maripol, 74,99 €

Et vous, pour quel look d’été allez-vous craquer ?

Toute la collection Betty London : Un été à Paname est présentée en exclusivité sur Spartoo.

